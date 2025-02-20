Дубай. Кырстя выиграла два матча за день, Паолини и Пегула выбыли из борьбы, Рыбакина отыграла матчболы и вышла в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в ОАЭ определились участницы четвертьфинальной стадии



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Жасмин Паолини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сорана Кырстя (Румыния, WC) – Алиша Паркс (США, Q) 3:6, 6:4, 6:1

Эмма Наварро (США, 8) – Белинда Бенчич (Швейцария) 7:6(6), 2:6, 6:3

Пэйтон Стёрнс (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) 3:6, 6:4, 6:4

Мирра Андреева (-, 12) – Маркета Вондроушова (Чехия) 7:5, 6:0

Клара Таусон (Дания) – Арина Соболенко (-, 1) 6:3, 6:2

Линда Носкова (Чехия) – Джессика Пегула (США, 5) 6:3, 7:6(8)

Каролина Мухова (Чехия, 14) – Маккартни Кесслер (США) 6:3, 1:6, 7:6(5)

Сорана Кырстя (Румыния, WC) – Эмма Наварро (США, 8) 7:6(5), 3:6, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Паула Бадоса (Испания, 9) 4:6, 7:6(8), 7:6(2)

София Кенин (США, WC) – Жасмин Паолини (Италия, 4) 6:4, 6:0

Мирра Андреева (-, 12) – Пэйтон Стёрнс (США) 6:1, 6:1

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Даяна Ястремская (Украина) 7:5, 6:0

Линда Носкова (№35 WTA) записала в свой актив восьмую победу над теннисисткой, входящей в топ-10 рейтинга, и третью – над соперницей из топ-5. Также чешка впервые сыграет в четвертьфинале турнира WTA 1000.

Сорана Кырстя (№89 WTA) сегодня провела на корте пять часов игрового времени. Победа над Наварро стала для румынки первой над соперницей из топ-10 с мая прошлого года.

София Кенин (№56 WTA) впервые с мая 2023 года обыграла соперницу из топ-5 и в целом для неё это шестая такая победа. Отметим, что в самом начале второго сета Жасмин Паолини подвернула ногу, но продолжила играть. В итоге итальянка была вынуждена сняться с турнира в парном разряде.

Елена Рыбакина отыграла шесть матчболов в противостоянии с Паулой Бадосой – четыре на тай-брейке второго сета и два – в концовке решающего сета. За выход в полуфинал казахстанка будет бороться с Софией Кенин, которую победила в их двух прошлых матчах. Отметим, что пять лет назад они играли друг против друга в первом круге турнира в Дубае.

Четвертьфинальные пары: Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Швёнтек.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua