US Open. Марта Костюк против Кэти Бултер в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в первом круге Открытого чемпионат США. Матч против британки Кэти Бултер откроет игровой день на корте Grandstand (начало в 18:00 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (23 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/08/2025): 235/145

Призовые за карьеру: $6,294,457



Дата рождения: 01/08/1996 (29 лет)

Место рождения: Лестер, Великобритания

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2024 – Nottingham, San Diego; 2023 – Nottingham)

Высший рейтинг WTA: 23 (04/11/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 26/08/2025): 340/218

Призовые за карьеру: $3,763,049

H2H: 0-1

2024 | Сан-Диего (WTA 500) | хард | финал | Бултер 5:7, 6:2, 6:2

История на турнире

Марта Костюк – 6/6 | Костюк шестой сезон подряд играет в основной сетке US Open. В прошлом году она повторила свой лучший результат здесь (2020), дойдя до третьего круга.

Кэти Бултер – 9/6 | Бултер четвертый раз играет в основной сетке соревнований. Два года назад она остановилась на стадии третьего круга.

Выступления на харде (на 26/08/2025):

Марта Костюк – 141/86 (14/10 в этом году)

Кэти Бултер – 232/158 (5/8 в этом году)

Котировки букмекеров:

Выступления в сезоне 2025 (без учета US Open)

Марта Костюк – 21/17

Grand Slam – 2/3 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1, Wimbledon – R1

WTA 1000 – 18/7 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4, Монреаль – 1/4, Цинциннати – R3 (снялась до матча)

WTA 500 – 0/6 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1, Вашингтон – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Кэти Бултер – 17/14

Grand Slam – 3/3 | Australian Open – R2, Roland Garros – R2, Wimbledon – R2

WTA 1000 – 2/6 | Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1, Монреаль – R1, Цинциннати – R1

WTA 500 – 1/2 | Лондон – R2, Вашингтон – R1

WTA 250 – 3/2 | Ноттингем – 1/4, Кливленд – R2

WTA 125 – 5/0 | Париж – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 1/1

United Cup – 2/1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, В, В, В

Кэти Бултер – П, В, П, П, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 8/4 | Костюк выиграла в трех из четырех последних матчей против британских теннисисток. В этом году она победила Эмму Радукану в Мадриде и проиграла ей же в Вашингтоне.

Кэти Бултер – 9/7 | Бултер в предыдущем сезоне четыре раза встречалась с украинками: обыграла Лесю Цуренко и Марту Костюк в Сан-Диего, а также уступила Ангелине Калининой в Бирмингеме и Цуренко в Ухане.

• Марта Костюк проведет 50-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 27 побед (55%).

• Кэти Бултер проведет 33-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 15 побед (47%).

• Марта Костюк 23-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (6-й раз на US Open). 14 раз украинка проходила в следующий круг (3 раза на US Open).

• Кэти Бултер 18-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (4-й раз на US Open). 12 раз британка выходила во второй раунд (2 раза на US Open).

Победительница этого матча получит 154 000 долларов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая – 110 000 долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

