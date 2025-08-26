Кайрат – Селтик: прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

26 августа на Центральном стадионе в Алматы пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов. Казахский «Кайрат» примет шотландский «Селтик». Статью подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на astanatimes.kz.

Трансляция

Начало игры – в 19:45 по киевскому времени. Трансляция для зрителей из Казахстана будет проходить на канале Qazsport. Зрители из Украины могут смотреть матч на платформе MEGOGO.

Кайрат

В прошлом сезоне алматинский клуб вернул себе чемпионский титул в Высшей лиге Казахстана. Для «Кайрата» это стало четвертым подобным достижением в истории и первым за последние четыре года. Сейчас команда продолжает борьбу за сохранение лидерства, однако конкуренты в лице «Тобола» и «Астаны» не менее амбициозны.

Подопечные Уразбахтина сосредоточены прежде всего на еврокубках. На пути к финалу квалификации они последовательно прошли «Олимпию» Любляна (1:1 и 2:0), финский КуПС (0:2 и 3:0), а также братиславский «Слован», где победитель определился только в серии пенальти после обмена минимальными викториями 1:0. В первом матче против «Селтика» в Глазго казахский клуб выстоял – встреча завершилась нулевой ничьей. Однако дома «Кайрату» предстоит играть исключительно на победу, ведь рассчитывать снова на серию пенальти рискованно.

Селтик

«Селтик» традиционно является флагманом шотландского футбола. На протяжении полутора десятилетий клуб практически не имеет конкурентов в национальном первенстве, за исключением краткого успеха «Рейнджерс» при Стивене Джеррарде.

В прошлом сезоне команда Брендана Роджерса достойно выступила в Лиге чемпионов, выйдя в плей-офф и дав бой мюнхенской «Баварии», хотя и уступила немцам. В новом сезоне «Селтик» уверенно стартовал в чемпионате Шотландии и уже рассматривал себя в групповом этапе ЛЧ. Однако в домашнем матче против «Кайрата» несмотря на тотальное преимущество во владении мячом (75%), так и не сумел вскрыть оборону соперника.

Личные встречи

До текущего противостояния «Кайрат» и «Селтик» не пересекались в еврокубках. Первая игра в Глазго завершилась нулевой ничьей.

Прогноз

По оценкам букмекеров, в ответном матче гости из Глазго должны показать более высокий класс и настроиться на победу. «Селтик» обязан действовать собраннее и реализовывать свое преимущество, поэтому ставка на победу шотландцев в основное время выглядит наиболее вероятной (коэффициент – 1,63).

