Марта Костюк – Кэти Бултер: прогноз и где смотреть US Open

26 августа в Нью-Йорке пройдет матч 1/64 финала Открытого чемпионата США. На корт выйдут украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) и представительница Великобритании Кэти Бултер (WTA 48). Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Старт поединка назначен на 18:00 по киевскому времени. Трансляция будет проходить на платформе MEGOGO и на канале Eurosport.

Марта Костюк

Украинка пока не демонстрирует максимум своего потенциала в нынешнем сезоне. При этом назвать её выступления слабыми нельзя. На турнире в Монреале Костюк дошла до четвертьфинала, но при счёте 1:6, 1:2 была вынуждена сняться в матче против Елены Рыбакиной.

В Цинциннати Марта уверенно начала с победы над Татьяной Марией – 6:0, 6:1, однако не смогла выйти на игру против Иги Свентек из-за травмы запястья. Сейчас до конца непонятно, насколько она восстановилась к старту US Open. В 2025 году Костюк провела 24 встречи на харде, выиграв 14 из них.

Кэти Бултер

Сезон для британки складывается непросто: она потеряла 24 позиции в рейтинге и не может похвастаться стабильными результатами. Для уверенности Бултер даже выступала на челленджере в Париже, где сумела завоевать титул. Но на турнирах уровня WTA ей лишь однажды удалось выиграть два матча подряд.

Особенно слабо Кэти выглядит на харде – всего 5 побед в 13 встречах. В последних шести матчах она уступила пять раз. В Кливленде британка обыграла китаянку Юань, но в трёх сетах проиграла швейцарке Виктории Голубич. По текущей форме Бултер вряд ли способна на равных бороться с соперницами топ-уровня.

Личные встречи

Ранее теннисистки встречались лишь однажды – в финале турнира категории WTA 500 в Сан-Диего в 2024 году. Тогда Бултер сумела переломить ход встречи и одержать победу – 5:7, 6:2, 6:2.

Прогноз

Сезон обеих спортсменок нельзя назвать стабильным, однако букмекеры считают Марту Костюк фаворитом предстоящего матча. Украинка обладает более высоким потенциалом, и при условии, что здоровье не подведет, способна продемонстрировать результативную игру.

Форма Бултер оставляет вопросы, а её статистика на харде говорит сама за себя. Поэтому ставка на победу Костюк с форой -2,5 гейма выглядит оправданной. Коэффициент на этот исход у букмекеров – 1.70.

