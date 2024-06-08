Александр Зверев: «Если ты в финале турнира Grand Slam, ты заслуживаешь быть там. Это касается и меня, и Алькараса»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата Франции

О выходе в финал

— Думаю, что это очевидно, что в финале не бывает легких соперников. Если ты играешь в финале Ролан Гаррос, значит ты заслуживаешь быть там. Это касается и его также. Алькарас отыграл фантастический матч сегодня, в целом, я думаю, провел фантастический турнир. Так что я ожидаю очень тяжелый поединок.

О прекращении судебного процесса против него

— Я говорил вам это с самого начала, я говорю это всем. Я счастлив, что все закончилось. Нечего больше добавить. Это все. Четыре года я не играл в финале турнира Grand Slam. Я счастлив из-за этого. Нет ли у меня каких-то претензий, что суд не дошел до конца и не была доказана моя невиновность? Это и есть отказ от дела. Это и есть невиновность. Они не будут закрывать дело, если ты виновен в конце концов. Договорились и двигаемся дальше. Я больше никогда не хочу слышать ни одного вопроса на эту тему. Это всех [журналистов] касается.

О том, что бы значила для него победа в финале Ролан Гаррос

— Дело не только в этом турнире. Это история о последних годах. Это очень просто. Начиная с финала Открытого чемпионата США-2020, где мне не хватило двух очков до победы, и заканчивая, знаете, тем, что меня забрали на инвалидной коляске с этого корта два года назад. Это все мой путь. Смотрите, я в финале. Я еще не выиграл. Но я просто хочу играть в свой лучший теннис и дать себе лучший шанс. Если я смогу это сделать и если я смогу поднять этот трофей, это будет означать для меня целый мир.

О предстоящей борьбе с Алькарасом

— У нас были очень тяжелые битвы в прошлом, не так ли? Я думаю, что я, пожалуй, тот игрок, с которым он играл больше всего в своей карьере? Столько же, сколько и против Синнера? Что ж, я думаю, что это будет тяжелый матч. Это финал турнира Grand Slam. Если ты в финале «мэйджора», ты заслуживаешь быть там. Это касается нас обоих. Думаю, нас обоих ждет тяжелая битва.

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