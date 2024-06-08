Стелла: Мы получили мало информации о работе шин

В McLaren сетуют на то, что на ход пятничных тренировок в Монреале сильно влияла дождливая погода, поэтому условия постоянно менялись, и команде не удалось нормально поработать на трассе.

Оскар Пиастри (16-й): «Первые тренировки позади, и день был непростой из-за погоды, поэтому сложно сказать, на какие скорости мы способны. Думаю, всё должно быть неплохо, хотя точно мы этого не знаем, учитывая, что мы не смогли полностью выполнить программу.

Впрочем, все в равных условиях. По ходу второй тренировки, когда мы ездили на промежуточной резине, то были способны на хороший темп, и это позитивный момент. Впрочем, для всех этот уик-энд пройдёт довольно сумбурно. Но мне уже хочется поскорее вернуться на трассу продолжить работу».

Ландо Норрис (20-й): «Первый день работы на трассе прошёл в сложных погодных условиях, поэтому я проехал меньше кругов по сухому асфальту, чем хотелось бы. Но на мокрой трассе мы поработали достаточно активно, и в этом плане начало было положено неплохое, хотя сложно сказать, какие позиции мы занимаем.

Но в пятницу всем пришлось непросто, а когда погодные условия меняются, это влияет на всё. К завтрашнему дню нам предстоит очень серьёзно потрудиться, занимаясь анализом собранной информации, а там будет видно, на что можно рассчитывать в квалификации».

Андреа Стелла, руководитель команды: «На ход обеих сегодняшних сессий повлиял дождь. Это означает, что мы получили мало информации о работе шин, настройках машины и даже о тех позициях, на которых находимся. Тем не менее не исключено, что наиболее важную информацию мы уже собрали, ведь погодные условия могут оставаться такими же до конца уик-энда.

По крайней мере болельщики, которые были сегодня на трибунах автодрома, увидели, что команды активно работают на трассе. Мы должны сохранять собранность, грамотно распорядиться всей собранной сегодня информацией и готовиться к тому, что уик-энд будет богатым на события».

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