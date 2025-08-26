Капитан Интера прокомментировал разгромную победу над Торино

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес помог своей команде победить "Торино" (5:0) в первом туре Серии А, забив гол и отдав ассист. После игры он пообщался с медиа.

"Ощущения невероятные, и это так с самого начала. После Клубного Чемпионата мира мы много говорили между собой, много работали. Тренер очень нам помогает, он сильно нас подталкивает.

Сегодня была видна команда, которая хочет играть. Менталитет, с которым мы выходим на поле, с большой агрессией, когда теряем мяч и хотим его сразу вернуть. Мы довольны результатом и игрой всей команды. Даже те, кто вышел с лавы запасных, все были заряжены. У нас есть характер и желание начать заново, чтобы достичь наших целей, ведь мы "Интер", и всегда должны стремиться к высшему", – сказал Лаутаро.