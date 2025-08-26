В Sauber надеются продлить успешную серию

Команда Sauber заработала очки в шести гонках подряд и надеется продлить успешную серию в Зандфорте…

Джонатан Уитли, руководитель команды: «Летний перерыв позволил отдохнуть, сейчас мы с новыми силами возвращаемся к гонкам и готовы продолжить с того места, на котором остановились. Благодаря уникальной конфигурации и резким перепадам погоды в Зандфорте всегда возможны сюрпризы, в этот уик-энд мы должны быть готовы ко всему.

Доработка C45 и оптимизация работы на трассе повышает наши шансы в борьбе за очки во второй части сезона. Цель по-прежнему в том, чтобы максимально реализовать наш потенциал».

Нико Хюлкенберг: «Я рад вернуться на трассу. Я зарядился энергией во время перерыва, провёл время с семьей и друзьями, и теперь готов к предстоящим сражениям.

У меня много приятных воспоминаний о гонках в Нидерландах в картинге, а Зандфорт — ближайшая трасса к моему родному городу в календаре этого года, так что этот этап имеет для меня особое значение. Здесь интересная трасса с перепадами высот и разнообразными поворотами. Я хотел бы развить достигнутый нами успех во второй части сезона».

Габриэль Бортолето: «Перерыв пошел мне на пользу — я провёл время с семьей и друзьями в Бразилии, а сейчас с нетерпением жду продолжения. Впереди финальная стадия моего дебютного сезона, и я хочу, чтобы каждая сессия позволяла мне продолжать учиться и совершенствоваться, помогая команде бороться за высокие результаты.

В прошлый раз я выступал в Зандфорте ещё в региональной Формуле, и мне очень понравилось. Мы хотим продлить успешную серию в предстоящих гонках».

