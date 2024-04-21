Серия А. Фиорентина дожимает Салернитану даже без атаки

Долгожданная победа «фиалок» в лиге

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Серия А. 33-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" — "Фиорентина" 0:2

Гол: Куаме 80, Иконе 90+3

"Салернитана": Очоа, Пьероцци, Фасио, Пирола (Пеллегрино 63), Брадарич, Леговски, Башич (Симы 84), Самбия (Дзаноли 84), Чауна, Кандрева (Мартеджани 68), Иквуэмеси (Вайссман 68)

"Торино": П. Терраччьяно, Кайоде (Фараони 82), Кварта, Раньери, Паризи, М. Лопес (Артур 70), Данкан (Мандрагора 82), Барак (Миленкович 87), Кастровилли (Куаме 70), Соттил, Иконе

Предупреждения: Башич 45, Кандрева 60 — М. Лопес 18, Соттил 45, Раньери 47, Кварта 77

В последнее время создалось впечатление, что Серия А "Фиорентину" совершенно не интересует. В Кубке Италии и в Лиге Конференций она в полуфинале и очень хочет взять первый трофей с 2001-го года. Ну а между шестым и десятым местом в лиге не видит никакой разницы. В Салерно она ехала после пяти матчей лиги без побед подряд, семи очков в восьми матчах, двух побед в 13-ти.

"Фиалки" даже не привезли лучших игроков атаки — Нико Гонсалеса, Лукаса Бельтрана, Андреа Белотти, Джакомо Бонавентуру, запасного форварда Мбала Нзола. Спортивный директор Даниэле Праде в интервью перед стартовым свистком, правда, огрызался, говорил, что все травмированы. Но ему слабо верилось. А отчетный матч в центре атаки начал полузащитник Барак.

Впрочем, флорентийцы знали, что делали. Ведь играли против безоговорочно худшей команды лиги, набравшей в предыдущих 14-ти турах три очка. "Салернитана" даже могла официально вылететь сегодня. В итоге не вылетела, ну так в следующем туре. А ее фаны еще перед матчем в городе устроили драку с фанами "Фиорентины" и полицией. Футбол их уже не интересует.

Играла "Фиорентина" на низком уровне. Под влиянием усталости после дополнительного времени в Лиге Конференций в четверг и неуважения к сопернику в воскресенье. Владела мячом 73 процента времени, но просто медленно перекатывала его. Как с ней происходит в нынешнем сезоне очень часто. Особенно — в матчах против соперников, которые закрываются.

Тем не менее, создать удалось. Иконе сместился и закрутил, хотя и прямо в центр. В центр он пробил и когда соперники плохо выбили угловой. А другую атаку завершил из центра штрафной мимо. В начале второго тайма Соттил прорвался один-на-один и был остановлен Очоа, с Куаме случилось абсолютно то же в контратаке. И в итоге два гола гости нашли.

Вначале забил Куаме, форвард, наконец-то вышедший на поле. Он высоко выпрыгнул над защитником, который вообще практически не прыгал, и замкнул навес Раньери. Центрального защитника, оказавшегося слева. А в добавленное время в контратаке, Очоа спас от Мандрагоры, но тот подхватил мяч и покатил на Иконе уже на пустые ворота.

В предыдущем туре впервые с 18-го февраля в лиге забил игрок атаки — Иконе. Сегодня забили сразу два. При том, что все лидеры атаки остались дома. Прогресс или даже прорыв? Либо же соперник настолько слаб? В любом случае, "Фиорентина" выходит на девятое место и в пяти очках позади шестого с матчем в запасе перед ним. А "Салернитана"? Она скоро вылетит.

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