Кубок Франции. Нешуточные проблемы ПСЖ с командой 5-го дивизиона, Соболь стает свидетелем нового Месси и сенсация в Каннах

Ренн и Лорьян бесславно прощаются с кубком

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"Пари-Сен Жермен" едва не повторил судьбу "Лиона", отлетевшего от представителя 5-го дивизиона "Бургуен-Жалье". Соперник "Бургуен-Жалье" по Насьональ 3 "Эспали-Сен-Марсель" в дебюте открыл счет в матче с командой Луиса Энрике. Парижанам казалось, что они перевернули игру, когда Дуэ на 67-й минуте наконец вывел фаворита вперед, но хозяева из Марселя тут же снова сравняли. В итоге путевку в 1/8 ПСЖ вырвал в последние минуты игры, когда Барколя и Рамуш с точки сняли все вопросы.

Эдуард Соболь отыграл все 90 минут триллера "Страсбура" с представителем 5-го дивизиона "Таоном". В начале все было прекрасно для фаворита, ведь в первые полчаса 17-летний Раян Месси поразил хозяев дублем своими первыми двумя голами за клуб. Впрочем, "Страсбур" расслабился и дал сопернику еще до перерыва сравнять, включая пропущенный гол в компенсированное. После сухого второго тайма пришлось играть серию 11-метровых, в которой команда Соболя отстрелялась безошибочно.

"Брест" выбил "Нант" благодаря мощному первому тайму и голу+пасу от Брендана Шардонне. Хотя "канарейки" попытались ответить благодаря своему 18-летнему "фейку" – Эрба Гирасси. "Ренн" бесславно влетел "Труа" из Лиги 2, явно оставив все силы в "Марселе" на выходных. Команда Сампаоли пропустила в дебюте второго тайма и так и пришла в себя.

Но еще большая сенсация произошла в Каннах, где местная одноименная команда из 4-го дивизиона шокировала еще одного представителя элиты "Лорьян" благодаря дублю Шафика Аббаса в дебюте. Еще один представитель Насьоналя 2 "Стад Бриошен" по пенальти выбил "Аннеси", который выступает на два дивизиона выше. Наконец "Тулуза" сохранила остатки достоинства Лиги 1, минимально переиграв "Стад Лаваль" из Лиги 2.

Кубок Франции, 1/32 финала

Эспали-Сен-Марсель – ПСЖ 2:4

Голы: Гьечи 3, Фурнель 71 – Заир-Эмери 37, Дуэ 67, Барколя 88, Рамуш 90+2 (п)

ПСЖ: Тенас, Люка Эрнандес, Невеш, Тап (Пачо, 72), Загe (Мендеш, 46), Меюлю (Ли Кан Ин, 46), Фабиан Руис (Витинья, 46), Заир-Эмери, Барколя, Гонсалу Рамуш, Дуэ

Таон (5 дивизион) – Страсбур 2:2 (пен. 3:5)

Голы: Вилла 32, Лерой 45+2 – Месси 20, 26

Брест – Нант 2:1

Голы: Сима 24, Шардонне 34 – Гирасси 83

Труа (2) – Ренн 1:0

Гол: Саид 56

Канн (4) – Лорьян 2:1

Голы: Аббас 13, 21 – ле Бри 36

Стад Бриошен (4) – Аннеси (2) 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Конан 55 (п) – Тьендребеого 9

Тулуза – Стад Лаваль (2) 2:1

Голы: Женро 19, Крессвелл 24 – Адилеу 85

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