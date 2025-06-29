Палмейрас вышел в 1/4 финала клубного ЧМ-2025

28 июня 2025 года на стадионе Lincoln Financial Field в Филадельфии стартовал плей-офф клубного чемпионата мира по футболу, и открылся он бразильским дерби между «Палмейрасом» и «Ботафого». Матч оказался упорным и драматичным, завершившись минимальной победой «Палмейраса» в дополнительное время. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Основные 90 минут встречи прошли без голов: обе команды демонстрировали осторожную игру с акцентом на защиту и дисциплину. Однако именно «Палмейрас» смог склонить чашу весов в свою пользу уже в дополнительное время. На 100-й минуте точный удар Паулинью стал решающим — 1:0.

Нервозность в концовке усилилась после того, как на 116-й минуте защитник Густаво Гомес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Палмейрас» остался в меньшинстве, и «Ботафого» получил шанс перевести игру в серию пенальти. Тем не менее, «зелёные» удержали победу, показав собранность и выдержку в защите.

«Мы сражались до конца. Даже в меньшинстве знали, что должны выстоять. Для нас этот матч был как финал», — поделился после игры автор победного мяча Паулинью.

Таким образом, «Палмейрас» выходит в четвертьфинал клубного чемпионата мира 2025 года, где его соперником станет победитель противостояния между португальской «Бенфикой» и английским «Челси». Эта встреча состоится в ночь с 28 на 29 июня и обещает быть не менее интригующей.

Напомним, мы также писали о том, как Бенфика разгромно уступила Челси в 1/8 финала.