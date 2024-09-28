Джордж Форман назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяж Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

«Одного боя с великим Мухаммедом Али для меня было достаточно. Если бы я тогда изменил свой подход – то ничего бы не изменилось, у него был бы другой план. Ничто не может победить таких боксеров, кроме времени», – отметил Форман.

В 1974 году Форман в статусе чемпиона мира вышел на бой против Мухаммеда Али. Этот бой является культовым в истории бокса, Али отдал Форману инициативу с начала боя, а затем нокаутировал обессиленного Джорджа в восьмом раунде.

Ранее легендарный Форман назвал единственного боксера, с которым рад, что никогда не дрался.

sport.ua