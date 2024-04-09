Десь ми таке вже бачили: раптово зникла команда Вищої ліги – без жодних офіційних заяв

7 квітня завершились останні бабли регулярного чемпіонату Вищої ліги, у якому вже визначились усі учасники плей-оф і загалом залишилось провести лише два поєдинки – між «СумДУ» та «Хмельницьким», перенесені на невизначений термін ще взимку.

👉 «Прометей», «Харківські Соколи», «Самбір» – серед учасників плей-оф Вищої ліги з баскетболу

👉 У київському дербі встановили новий рекорд результативності в сезоні Вищої ліги

А вже наступного дня, 8 квітня, з турнірної таблиці чемпіонату другого українського дивізіону зникла одна з 12 його команд-учасниць. Усі матчі Push Team з Кропивницького було вилучено зі сторінки «Результати» на офіційному сайті ФБУ, а результати у турнірній таблиці – анульовано.

Команда, яку впродовж сезону очолював Андрій Бабенко (влітку 2023-го він був одним із асистентів у збірній України U-16), не грала у київських баблах вишки, але це не мало б стати підставою для анулювання усіх попередніх результатів у чемпіонаті – бо позначку у 50% проведених поєдинків баскетболісти з Кропивницького подолали. Востаннє вони виходили на майданчик 24 березня, зазнавши поразки від дубля львівської «Політехніки» з рахунком 48:91.

Будь-яка офіційна інформація з цього приводу – на медіа-ресурсах ФБУ чи проекту Push Team, який стартував у сезоні Вищої ліги двома командами (інша, столична, пробилась у плей-оф з сьомої позиції у регулярному чемпіонаті), – наразі відсутня.

Окрім усього іншого, було видалено й особисту статистику гравців Push Team – наразі у розділі «Кар’єра» в їхніх профайлах виступи у чемпіонаті Вищої ліги сезону-2023/24 відсутні. Зокрема й досягнення 17-річного захисника Романа Потєєва, який донедавна володів бомбардирським рекордом чемпіонату у другому дивізіоні (46 очок, був перебитий Вадимом Довідним з «Селфмейда» у заключному баблі сезону) і загалом провів непоганий зі статистичної точки зору чемпіонат, набираючи понад 20 балів в середньому за гру.

На список учасників фіналу восьми Вищої ліги несподіване зникнення Push Team не вплине – за весь сезон команда з Кропивницького здобула лише п’ять перемог і у будь-якому випадку не потрапила б до плей-оф. А от до загадкових зникнень команд та їхніх результатів з турнірної таблиці без будь-яких пояснень саме на рівні вишки вже час звикати: за останні кілька років було щонайменше ще два подібних випадки – «Новомосковськ» та «Кремінь».

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com