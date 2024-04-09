АПЛ снова наказала Эвертон за нарушение правил финансового фейр-плея

Английская Премьер-лига наказала Эвертон снятием двух очков за нарушение правил финансового фейр-плея.

Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Ливерпульский клуб, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, начал подготовку к обжалованию решения Комиссии Премьер-лиги.

После снятия очков подопечные Шона Дайча опустились на 16-ю строчку турнирной таблицы, отставание от зоны вылета сократилось до двух зачетных пунктов. В следующей игре чемпионата «ириски» сыграют с Челси. Встреча состоится в понедельник, 15 апреля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что 31 марта команда опубликовала отчетность за сезон-2022/23, в котором она объявила об убытках в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов. .

Из-за строительства стадиона «Бремли-Мур Док» по последним подсчетам задолженность Эвертона достигла 330,6 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в конце прошлого года клуб Виталия Миколенко уже получал наказание. ;за нарушение ФФП. С команды сняли 10 очков, но после рассмотрения апелляции часть баллов вернули.

Без снятия очков: АПЛ планирует изменить правила финансового фейр-плей

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