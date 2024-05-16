Примера. Яремчук бесполезен на Аноэте, Бетис потерял Иско и очки

«Валенсии» в еврокубках уже точно не будет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

Худший вариант для болельщика в Ла Лиге — это матч, где "Реал Сосьедад" быстро забивает гол.

Эта команда очень качественно сушит игру, и так случилось и сегодня. Право сыграть такой футбол баскам дал выдающийся ассист Кубо на Андре Силву уже на 4-й минуте.

После этого они уже не неслись вперед, хотя моменты периодически создавали. Так, вспомнить можно удар Турьентеса издали (потащил Мамардашвили), попытку Барренечеа головой (мимо), выстрел Браиса (опять Мамардашвили).

А что "Валенсия"? Без травмированного Уго Дуро казалось, что у нее просто нет нападения.

Роман Яремчук забил на 2-й минуте после очевидного офсайда, а затем лишь боролся в центре поля за ничейные мячи, ничего острого.

Единственный реальный шанс спасти матч "Лос Чес" имели уже после ухода украинца с поля — сперва Канос, а затем Альберто Мари пробивали из пределов штрафной, но Ремиро отбил все.

В таблице после победы у "Ла Реала" стало 57 очков, это 6-е место. У "Валенсии" — 48 баллов и 9-я строчка. Ее борьба за место в еврокубках завершена.

36-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" — "Валенсия" — 1:0

Гол: Андре Силва, 4

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Траоре, 74), Ле Норман, Пачеко, Тирни (Арамбуру, 83) — Захарян (Браис Мендес, 60), Турьентес, Мерино, Барренечеа (Бекер, 60) — Кубо, Андре Силва (Оярсабаль, 74)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Гайя, 60), Москера, Озкачар, Фулькье — Питер Федерико (Уго Гонсалес, 71), Герра (Канос, 60), Гильямон, Диего Лопес (Амалла, 85) — Яремчук (Альберто Мари, 71), Алмейда

Предупреждение: Гильямон, 29

Ужасный вечер для "Бетиса". Команда потеряла не только два очка, но и Гвидо Родригеса с Иско из-за травм.

Во многом благодаря этому "Лас-Пальмасу" удалось навязать гостям равный футбол. Так-то островитяне в кризисе и проиграли 9 последних матчей.

А что сегодня? У "Бетиса" лучшим на поле был левый бек Абнер, который выполнил два результативных кроссы, причем один из них "замкнул" защитник канарцев Мика Мармоль.

У противоположных ворот "Лас-Пальмас" по обыкновению полагался на Альберто Молейро, и молодой плеймейкер не подвел — забил решающий гол после хитрого паса Луаодиса.

Запомнилось в этом матче и добавленное время — сперва Абде запорол стопроцентный шанс, а затем его "подвиг" повторил Пехиньо.

В таблице после ничьей у "Лас-Пальмаса" стало 38 очков, и он все еще де-юре в зоне риска. У "Бетиса" — 56 баллов и 7-е место.

36-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" — "Бетис" — 2:2

Голы: Суарес, 27, Молейро, 64 — Мармоль, 21 (автогол), Айосе Перес, 49

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Кампанья, 90), Коко, Мармоль, Серхи Кардона — Луаодис (Муньос, 65), Кириан Родригес — Парк, Молейро, Сандро (Пехиньо, 88) — Мунир (Марк Кардона, 66)

"Бетис": Руи Силва — Руибаль (Бельерин, 46), Сократис, Рияд, Абнер — Гвидо Родригес (Кардосо, 20), Рока (Карвалью, 75) — Форнальс (Родри, 75), Иско (Фекир, 39), Абде — Айосе Перес

Предупреждения: Суарес, 5, Коко, 70 — Руибаль, 26

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