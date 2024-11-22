Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения

Подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили своего соперника – 0:5

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Несмотря на перенос матча из-за наводнения, "Реал Сосьедад" уверенно разгромил представителя четвертого дивизиона Испании, "Хове Эспаньол Сан-Висенте", в первом раунде Кубка Короля.

Подопечные Иманоля Альгуасиля в первом тайме забили своему сопернику четыре мяча, а после перерыва реализовали еще один голевой момент.

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Кубок Короля. Первый круг

"Хове Эспаньол Сан-Висенте" – "Реал Сосьедад“ – 0:5

Голы: Мугуруса 12', 15', Гомес 38', Магунаселая 44', Готи Лопес 78'

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