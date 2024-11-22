Connect with us
Футбол

Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения

Подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили своего соперника – 0:5

Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

    • Несмотря на перенос матча из-за наводнения, "Реал Сосьедад" уверенно разгромил представителя четвертого дивизиона Испании, "Хове Эспаньол Сан-Висенте", в первом раунде Кубка Короля.

    Подопечные Иманоля Альгуасиля в первом тайме забили своему сопернику четыре мяча, а после перерыва реализовали еще один голевой момент.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Кубок Короля. Первый круг
    "Хове Эспаньол Сан-Висенте" – "Реал Сосьедад“ – 0:5
    Голы: Мугуруса 12', 15', Гомес 38', Магунаселая 44', Готи Лопес 78'

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis