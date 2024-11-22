Davis Cup Finals. Италия продолжает защиту прошлогоднего титула

На соревнованиях в Малаге завершился заключительный четвертьфинальный матч
Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)
ИТАЛИЯ 2-1 АРГЕНТИНА
Лоренцо Музетти – Франсиско Серундоло 4:6, 1:6
Янник Синнер – Себастиан Баэс 6:2, 6:1
Маттео Берреттини/Янник Синнер – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 6:4, 7:5
Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей. Напомним, что в конце предыдущей недели итальянец стал чемпионом на Итоговом турнире сезона.
Сборная Италии третий год подряд сыграет в полуфинале командного турнира. В прошлом сезоне итальянцы выиграли второй в своей истории трофей, обыграв в финале Австралию. Именно австралийские теннисисты в субботу станут следующими соперниками Италии.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua