Davis Cup Finals. Италия продолжает защиту прошлогоднего титула

На соревнованиях в Малаге завершился заключительный четвертьфинальный матч



Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)

ИТАЛИЯ 2-1 АРГЕНТИНА

Лоренцо Музетти – Франсиско Серундоло 4:6, 1:6

Янник Синнер – Себастиан Баэс 6:2, 6:1

Маттео Берреттини/Янник Синнер – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени 6:4, 7:5

Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей. Напомним, что в конце предыдущей недели итальянец стал чемпионом на Итоговом турнире сезона.

Сборная Италии третий год подряд сыграет в полуфинале командного турнира. В прошлом сезоне итальянцы выиграли второй в своей истории трофей, обыграв в финале Австралию. Именно австралийские теннисисты в субботу станут следующими соперниками Италии.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua