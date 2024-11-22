Усик пообещал большие деньги украинским боксерам. Известно сколько и за что

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион Олимпийских игр-2024 в Париже Александр Хижняк получил денежное вознаграждение от двукратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Хижняк посетил тренировочный лагерь Усика в Испании, где получил $100,000. После передачи этой суммы Усик обратился к Хижняку. Кроме этого, он пообещал выплатить по 100 тысяч долларов каждому, кто выиграет золото ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

«Как я и обещал до Олимпийских игр, 100 тысяч долларов начислены, а олимпийский чемпион здесь: «Спасибо тебе за твое золото, за твою работу. Ты заслуживаешь большего. Это малая часть того, что мы можем сделать сегодня. Занимайтесь спортом, выиграете Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, получите то же самое», – сказал Усик.

sport.ua