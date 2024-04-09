Хьюстон. Шелтон победил в финале прошлогоднего чемпиона и завоевал свой первый титул ATP на грунте

Бен Шелтон победил в американском дерби в финале турнира АТР 250 в Хьюстоне

Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Бен Шелтон (США, 1) — Фрэнсис Тиафо (США, 3) 7:5, 4:6, 6:3

Бен Шелтон второй раз сыграл против Фрэнсиса Тиафо и нанес ему второе поражение. Шелтон, который до турнира в Хьюстоне имел лишь две победы на грунтовых кортах, выиграл четыре матча и три из них в решающем сете.

Путь к титулу:

R1: BYE

R2: Зизу Бергс (Бельгия) 3:6, 6:4, 6:3

QF: Брэндон Накашима (США) 7:5, 7:6(9)

SF: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) 6:7(4), 6:4, 6:4

FR: Фрэнсис Тиафо (США, 3) 7:5, 4:6, 6:3

21-летний Бен Шелтон второй раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой второй титул. В октябре прошлого года он стал чемпионом соревнований в Токио на харде. Шелтон стал самым молодым победителем соревнований в Хьюстоне, после Энди Роддика в 2002 году.

Победа в Хьюстоне принесла Бену Шелтону $100 635 призовых и 250 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге американец занимает рекордную для себя 14-ю строчку (+2).

Прошлогодний чемпион турнира в Хьюстоне Фрэнсис Тиафо заработал в Хьюстоне $58 700 призовых и 165 рейтинговых очков. Не защитив очки за прошлогодний титул, Тиафо опустился на 23-е место в рейтинге АТР (-2).

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