Экс-первая ракетка мира вернется в теннис после годичной паузы и сыграет на турнире ITF

Каролина Плишкова объявила дату своего возвращения в тур.



Чешская теннисистка планирует сыграть на турнире категории ITF W75 во французском Ле-Нёбуре, который пройдёт с 8 по 14 сентября 2025 года.

“Всё выглядит вполне хорошо. У меня за плечами две качественные тренировочные недели. Моя цель сейчас – сыграть 8 сентября на небольшом турнире во Франции. Надеюсь, нам удастся всё правильно рассчитать, чтобы поехать туда и быть на 100% готовой”, – сообщила Плишкова в подкасте Rakety.

Теннисистка не выступала в Туре с прошлого года, завершив сезон 2024 после участия в US Open. Первоначально она планировала вернуться в начале 2025 года во время австралийской серии, однако восстановление после операции на левом голеностопе затянулось. Позже Плишкова перенесла ещё одну, менее серьёзную, операцию.

В настоящее время 32-летняя спортсменка занимает место за пределами топ-600 мирового рейтинга, но имеет право на участие в турнирах по защищённому рейтингу. Плишкова в последний раз играла на уровне ITF более 10 лет назад – в мае 2014 года в Праге.

На данный момент Плишкова числится в альтернативном списке на квалификацию турнира в Ле-Нёбуре, но ожидается, что получит wild card от организаторов.



