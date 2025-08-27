Хаджар: Я верю, что ситуацию всегда можно изменить

Айзека Хаджара считают одним из открытий сезона, хотя гонщик Racing Bulls и начал его с обидного схода в мельбурнском Альберт-парке, что произошло ещё до старта Гран При Австралии на прогревочном круге. Но об этом эпизоде уже мало кто вспоминает, ведь 20-летний французский дебютант постепенно прибавлял, не раз добирался до финала квалификаций и заработал больше очков, чем Лиам Лоусон, его более опытный напарник.

А теперь уже поговаривают, что именно он может стать новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing. Сам он не отрицает, что ему это интересно, и вообще признаёт, что в автоспорте бывает всякое, и он к этому готов. Самое главное, Хаджар всегда нацелен на достижение максимально возможного результата и злится на себя, когда это не получается.

«В моей карьере у меня было больше неудач и спадов, чем хороших уик-эндов, – рассказал Айзек в интервью The Race. – Я бы сказал, что в автоспорте хорошие уик-энды – вообще довольно большая редкость. И я к этому привык. Даже отец мне всегда говорил, что важны не столько отдельные результаты, сколько умение прогрессировать по ходу гоночных уик-эндов.

Ты начинаешь с какого-то уровня и должен подняться как можно выше. Важно, на каких позициях ты финишируешь, и настрой должен быть именно таким. Я всегда стараюсь об этом помнить, когда дела складываются не лучшим образом. Я верю, что ситуацию всегда можно изменить.

Самой важной частью процесса подготовки к сезону стало время, которое я провёл ещё до начала чемпионата с моими инженерами, с Пьером Амлином, ведь после предсезонных тестов в Бахрейне и до финала в Абу-Даби мы уже вовсю трудимся, полностью выкладываясь.

В общем, я всегда стараюсь как можно лучше подготовиться заранее. Поэтому я поселился в Италии и фактически провёл целый месяц на базе команды, работая над всеми аспектами, над которыми мог работать, стараясь подготовиться ко всем вероятным сценариям и изучая все технические вопросы.

Мы также занимались на симуляторе, я постепенно знакомился с людьми. Я просто старался включиться во все рабочие процессы, старался как можно лучше адаптироваться, даже если в тот период ещё не садился за руль…

При этом я считаю, что наматывать километры только ради километров – не так уж полезно. Скорость у меня есть, и мне не надо проехать тысячи кругов, чтобы выйти на нужный уровень. А вот гоночный опыт нельзя купить – именно по ходу гонок процесс учёбы идёт максимально интенсивно.

Если у тебя есть скорость, надо просто выступать в гонках и учиться. Работа на тестах не страхует от неудач… Даже если бы я заранее знал, какие именно у меня будут сложности, я бы всё равно выступал в гонках, но старался бы добиться более высоких результатов. В те уик-энды, когда я отработал хуже, чем должен был, надо было найти способ действовать более эффективно.

Скажу честно: даже до начала квалификаций я всегда стараюсь выкладываться по максимуму. Именно такие задачи я ставлю перед собой в каждой сессии. И если я знаю, что машина позволяет бороться за 5-ю позицию, а я показываю 8-й результат, проехав круг на десятую хуже, я знаю, что на каких-то его участках можно было её отыграть. Поэтому всегда расстраиваюсь, потому что знаю, что можно было отработать лучше.

Я бы предпочёл оказаться 12-м и сказать, что это максимум, чего можно было добиться, чем показать 8-е время, но при этом не сумев в полной мере использовать потенциал машины…»

Источник