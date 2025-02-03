Комацу: Между нашими гонщиками инцидентов не будет

Руководитель Haas F1 Айо Комацу надеется, что с новой парой пилотов – за команду будут выступать опытный Эстебан Окон и новичок Оливер Берман, в этом году проблем не возникнет.

Айо Комацу: «Надеюсь, мы не вернёмся к той ситуации, когда у нас выступали Никита и Мик, иначе это станет проблемой для команды.

Но я уверен – мы не повторим 2021-й. В прошлом году команда отлично справилась, мы прибавили и должны сделать следующий шаг в этом сезоне. Ситуация в команде и гонщики сейчас совершенно другие, чем в 2021-м. Эстебан и Оливер – сильная пара пилотов, им обоим не нужно ничего доказывать. Я говорил Берману. что не отношусь к нему как к новичку, он – перспективный гонщик, который будет набираться опыта вместе с нашими молодыми инженерами.

Крайне важна внутрикомандная дисциплина. Перед началом сезона мы ещё раз напомним гонщикам о наших принципах. Я не жду никаких столкновений между ними или сходов из-за этого. Но это это не значит, что не будут бороться изо всех сил.

Кевин Магнуссен – жёсткий гонщик, но в прошлом году нам почти удалось избежать проблем между ним и Нико. Единственное исключение произошло в Австрии, но там мы сами неидеально сработали на пит-стопах. Там мы сами создали себе проблему, но сделали выводы и больше такого не повторится. Правила взаимодействия между гонщиками для нас совершенно ясны и очевидны».

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