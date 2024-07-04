Оливер Берман – основной пилот Haas F1 в 2025-м

Haas F1 подписала контракт с британцем Оливером Берманом. В 2025-м слушатель Академии Ferrari станет основным пилотом американской команды. Имя его напарника назовут позже.

В январе этого года Берман стал официальным резервным пилотом Haas F1 Team, он проведёт с командой шесть первых тренировок, в этот уик-энд в Сильверстоуне он третий раз сядет за руль VF-24, после чего последуют Венгрия, Мексика и Абу-Даби.

Айо Комацу: «У нас есть потрясающая возможность предоставить талантливому молодому гонщику его первый контракт с командой Формулы 1. В молодёжной Академии Ferrari он стал невероятно зрелым гонщиком, в чём убедился весь мир, когда в последнюю минуту его вызвали на замену на Гран При Саудовской Аравии.

Оливер доказал, что он более чем готов к этой задаче, и мы сами убедились в этом, работая с ним за рулём Haas на первых тренировках в течение последних двух сезонов.

Мы с нетерпением ждем дальнейшего развития его как гонщика и использования преимуществ его таланта — как внутри, так и вне машины. Оливер — отличный парень, теперь мы знаем, что эти отношения будут долгосрочными».

Джин Хаас, владелец команды: «Я рад, что мы смогли предоставить Оливеру возможность выступать в Формуле 1. Он – интересный новичок, и не только потому, что он показал в Саудовской Аравии, но и благодаря развитию своих отношений с нашей командой. С нетерпением хочу увидеть его профессиональный рост, все мы ждём, когда он будет выступать за MoneyGram Haas F1 Team в следующем сезоне и далее».

Оливер Берман: «Трудно выразить словами, как много это для меня значит. Стать гонщиком Формулы 1 в составе Haas F1 – это повод для гордости. Я буду одним из немногих, кто получил возможность заниматься тем, о чём мечтал в детстве.

Я благодарен Джину, Айо и всем сотрудникам Haas за веру в меня, за то, что доверили мне представлять вашу команду. Мне очень нравится работать с вами с момента нашей первой встречи в Мексике, с нетерпением жду продолжения».

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