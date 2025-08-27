Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер поделился мыслями о бою между чемпионом мира Джервонтой Дэвисом и блогером Джейком Полом.

«Бой Дэвиса против Пола? Пусть Джервонта делает то, что приносит ему счастье. Я заработал более миллиарда долларов, потому что делал то, что хотел. Делайте то, что хотите.

В общем, бои Джейка Пола – это дерьмо. Все знают правду. Если бы они были одинакового размера, Джервонта довольно легко нокаутировал бы его. Но это не так. Разница в весе огромна. Опять же, у кого больше боксерских навыков? Джервонта — с большим отрывом», — отметил Флойд.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua