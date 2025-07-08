Даниэль ДЮБУА: «Мне просто нужно пойти и сделать это с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился ожиданиями от поединка против украинца Александра Усика (23-0, 14 КО):

«Я чувствую себя намного лучше, действительно омоложенным и готовым показать все, на что способен. Сейчас я чемпион мира, но чувствую, что могу достичь еще большего. Я еще не раскрыл весь свой потенциал. Поэтому мне просто нужно пойти и вырвать пояса у Усика. Эти пояса весят очень много».

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua