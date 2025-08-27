Кубок Германии, 1-й раунд

Брауншвейг, Айнтрахтштадион

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт 4:4 (пен. 7:8)

Голы: Келер 8, Санчес 77, 85, Конте 105 – Демирович 11, 60, Вольтемаде 89, Ба 92 (аг)

Прошлогодний победитель Кубка Германии "Штутгарт" мог закончить защиту титула в первом же матче. И был сразу несколько раз на волоске от вылета, но все же вымучил проход "Айнтрахта" Брауншвейг. Зрелище, которого могли подарить только "швабы". С 8 голами и затяжной серией пенальти, только вот качество футбола отрезками печалило.

Только "швабы" умеют настолько контрастно выглядеть даже по ходу одной игры. Взяли Кубок – провалились в лиге. Выдали на неделе дикий матч по остроте – но залетело только после шального удара скорпионом и они проиграли "Униону". Сегодня тоже было в лучших традициях.

Демирович вот вроде молодец – дубль положил, чем побил собственный рекорд в турнире за 6 лет в Германии (раньше больше 1 на сезон не клал). А на деле не вырвал победу еще на 90+, угробив шикарный проход Вольтемаде. С 2 метров. В начале экстра-тайма как всегда круто открылся в штрафной и поспособствовал автоголу – а на деле забивать должен был сам.

Стабильно хорош был только Штиллер, разбив дерзкий прессинг бюджетного "Айнтрахта" приблизительно миллион раз. Но почему-то на уровне с ним смотрелся и пивот Брауншвейга Келер, набивший и 1+1, и тоже круто разбивавший линии, хотя он вообще ЦЗ по жизни.

Еще одна редкая константа "шваб" – привозила Нюбель. На совести первый, во многом и второй, хотя это была очень неприятная пушка над ухом. Ну и гениальные 5 прыжков подряд в один угол в послематчевой серии. На 6-й наконец прыгнул в другую сторону и прервал этот матч-безумие.

Комичным было и то, как Брауншвейг перевернул игру в конце основного. Два раза "швабы" просто игнорировали левого латераля Санчеса, и банальный перегруз последней линии едва не стоил им вылета. Хотя в Германии скоро уже большинство будет играть с пятёркой сзади. Понятно, что справа у "Штутгарта" играли новички Ассиньон и Томаш. Но пока вместо последнего не вышел Вагноман и они сами не перешли на 3 ЦЗ – "Айнтрахт" сохранял остроту из этой зоны.

P.S. Купите бедолаге Хёнессу одного полуприличного опорника в ротацию и хоть одного нормального ЦЗ. И вдруг все поймут, у кого лучший тренер в Германии. А иначе будет очередной турбулентный сезон.

Айнтрахт Брауншвейг: Хоффманн – Френкерт, Бройниг (Конте, 63), Елерс – Санчес (Белль Белль, 95), Мари, Келер (Полтер, 90), Айдын – Гойсер (Ба, 73), Гомес – Ярдымджи (Сабо, 63)

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Хендрикс, Ельч (Загаду, 116), Ассиньон – Штиллер (Андрес, 96), Каразор – Фюрих (Левелинг, 71), Ундав (Вольтемаде, 71), Томаш (Вагноман, 96) – Демирович

