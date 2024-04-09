Нагельсман не волнуется, что форма игроков Баварии может повлиять на результат национальной команды

Игроки очень опытные и могут хорошо разбираться в ситуации (с)

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Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не обеспокоен тем, что форма игроков мюнхенской "Баварии" может повлиять на результат национальной команды.

"Есть игроки, которые любят приезжать к нам, когда дела в их клубе идут не очень хорошо. Это может быть как раз случай с "Баварией". В общем, я оцениваю не спортивную ситуацию клубов, а скорее отдельных футболистов".

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"Игроки "Баварии" все очень опытные и могут хорошо разбираться в ситуации, когда дела в клубе идут не очень хорошо. Однако у них есть качества, которые помогут нам в сборной", — добавил Нагельсман.

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