Мать Уайлдера призвала своего сына уйти из бокса после поражения от Чжана

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер

Дебора Уайлдер, мать боксера Деонтея Уайлдера, призвала своего сына уйти из бокса после поражения от Чжана Чжилея.

«Я написала ему сообщение: «Сынок, мы устраиваем для тебя вечеринку. Ты подарил нам лучшие боксерские поединки в США, когда бокс был мертв. Ты стал старше. Ты прошел свой путь. Пришло время праздновать. Наслаждайся своей жизнью сейчас. Научи других молодых людей, как стать чемпионом», – сообщила Дебора в интервью USA TODAY.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис посоветовал Уайлдеру завершить карьеру.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua