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Футбол

Сборная Испании продлила контракт со своим главным тренером

Луис де ла Фуэнте остается на своем посту

Сборная Испании продлила контракт со своим главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Чемпионат Европы-2024 еще не начался, но сборная Испании решила продлить контракт со своим главным тренером Луисом де ла Фуэнте.

    Новый контракт специалиста рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, произойдут некоторые изменения в тренерском штабе.

    Луис де ла Фуэнте возглавил национальную сборную в декабре 2022 года и привел Испанию к победе в Лиге наций УЕФА 2023 году. Специалист также успешно провел команду через квалификацию на чемпионат Европы-2024. Испанцы заняли первое место в своей отборочной группе.

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