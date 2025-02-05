Джейк Пол узнал следующего соперника после Тайсона. Это мегазвезда бокса

Marca. Джейк Пол и Сауль Альварес

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. Пол подерется со звездой бокса Саулем Альваресом – чемпионом мира во втором среднем весе, сообщает инсайдер Джулиус Джулианис.

«Срочные новости. Люди, близкие к организации этого боя, сообщили мне, что они достигли договоренности о том, что Джейк Пол станет соперником Сауля Альвареса в мае этого года. Боксерское шоу будет совместно продвигаться промоутерской организацией CaneloPromotions, MVP и PBC», – рассказал инсайдер.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua