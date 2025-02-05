Ваулз: Все выиграют от дальнейшего развития Формулы 1

В прошлом году Формула 1 достигла принципиального соглашения с General Motors о приходе производителя в 2026 году под брендом Cadillac, но остаются вопросы о том, как это повлияет на финансовое положение сегодняшних команд.

GM придётся заплатить компенсацию за уменьшение доли призовых из-за появления 11-й команды. Поначалу речь шла о $200 млн., потом сумму потребовали утроить, но многие считают, что и в этом случае Формуле 1 нужно добиваться ещё больших успехов, чтобы сохранить все команды.

Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams: «Интерес столь крупного производителя, как GM, свидетельствует об успешности и востребованности нашего спорта. Это признак роста, признак того, куда движется Формула 1.

Насколько я знаю, сумма компенсации ещё не утверждена. Это часть Договора согласия 2026 года, который на данный момент не ратифицирован. Но этого всё равно недостаточно.

Я всегда говорил, что приход новой команды повлечет финансовые потери для существующих команд, поэтому важно в достаточной степени развивать наш спорт, стремиться к росту доходов, ведь все от этого выиграют».

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