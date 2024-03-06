Бостон без Михайлюка минимально проиграл Кливленду в регулярном чемпионате НБА

Финикс в овертайме победил Денвер, а Нью-Орлеан разгромил Торонто

В ночь на 6 марта состоялись девять матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс минимально уступил Кливленд Кавальерс — 104:105. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк участия в матче не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Шарлотт Хорнетс — Орландо Мэджик — 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)

Бруклин Нетс — Филадельфия 76ерс — 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)

Кливленд Кавальерс — Бостон Селтикс — 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)

Майами Хит — Детройт Пистонс — 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)

Нью-Йорк Никс — Атланта Хокс — 100:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:32)

Торонто Рэпторз — Нью-Орлеан Пеликанс — 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)

Хьюстон Рокетс — Сан-Антонио Сперс — 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)

Даллас Маверикс — Индиана Пэйсерс — 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)

Денвер Наггетс — Финикс Санз — 107:117 ОТ (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)

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