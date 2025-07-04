Наоми Осака: “Сегодня я просто буду негативным человеком, нет ничего положительного, что я могу сказать о себе”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась своими эмоциями после поражения в третьем круге Уимблдона



В матче 1/16 финала травяного “мэйджора” японская теннисистка проиграла Анастасии Павлюченковой (6:3, 4:6, 4:6).

– Вы боролись до конца в последнем сете. Как считаете, что стало решающим в итоге?

– Думаю, это был нормальный матч. Она отыграла несколько брейкпоинтов, которые я не смогла реализовать. Я ни о чем особо не жалею. Возможно, я могла лучше действовать на ее подаче, быть более агрессивной на приеме. Она была очень агрессивна на моей, на втором мяче. Я сделала несколько двойных ошибок в важные моменты. Так что, очевидно, ее тактика работала.

Очень сложно что-то сказать, когда знаешь, что пыталась выложиться на полную… Думаю, да, все сводится к приему. Я действительно чувствую, что мои отношения с травяным покрытием улучшаются, хотя мне хотелось бы достичь лучших результатов. С каждым турниром я немного больше учусь. Не знаю, играла ли я с ней раньше на другом покрытии, кроме харда. Мне кажется, это впервые я играла с ней на траве. И, как по мне, её игра немного лучше подходит для травы, чем моя на данный момент. Я рада, что всё уже позади, и с нетерпением жду хардового сезона.

– По сравнению с Парижем, это похожие ощущения? Тогда вы говорили, что были слишком строги к себе.

– В Париже я была очень эмоциональной во время пресс-конференции. Сейчас я ничего не чувствую, поэтому, пожалуй, лучше уже ничего не чувствовать, чем все сразу.

– На днях вы говорили о материнстве и том, что во время игры ваш разум сосредотачивается на теннисе. Что для вас значит играть как мама? Есть ли прогресс? Что вы хотели бы улучшить здесь или на других турнирах?

– Извините, я не могу ответить на это сейчас. Возможно, в другой раз.

– Сегодня был очень напряженный матч, вы местами играли очень хорошо. Чувствуете, что вы все ближе к тому, чтобы снова проходить далеко на “мэйджорах”, как вам, видимо, и хочется?

– Да, но, честно говоря, сейчас я просто очень расстроена. Думаю, когда вспомню этот матч позже, смогу порадоваться своей игре. Я начала чувствовать себя намного увереннее на траве. Конечно, мне нужно поработать ещё над несколькими вещами, но да… В общем, не знаю, действительно ли она сильная теннисистка на траве. Я не смотрела ее статистику, но играла она, как по мне, очень хорошо.

– Насколько сильно вы ждете американской хардовой серии?

– Если честно, я сейчас не очень уверена. Конечно, я с нетерпением этого жду. Думаю, в прошлом году я сильно давила на себя, потому что знаю, что раньше хорошо играла там, а также в Азии. Я жду этого, но не хочу сама себя напугать, так сказать.

– Вы сейчас расстроены еще больше из-за того, сколько усилий вы приложили, чтобы вернуться на свой лучший уровень? В чем основная причина вашего сегодняшнего разочарования?

– Думаю, потому что я действительно верила, что смогу хорошо сыграть. Не то чтобы я играла плохо, но надеялась пройти дальше. Я хотела выступить лучше, чем раньше. И еще я так сильно старалась. Я даже немного повредила вену на руке…



– Несмотря на поражение, видите ли вы какие-то позитивы за последние недели, или пока еще находитесь в эмоциях от сегодняшнего матча?

– Думаю, я могла бы что-то сказать… но сегодня я просто буду негативным человеком. Простите. У меня нет ничего положительного, что я могу сказать о себе, и это то, над чем я работаю. Да, на этой неделе был день рождения моей дочери, и я была счастлива из-за этого. Но сейчас я просто постоянно прокручиваю матч в голове.

– Вы так глубоко переживаете эти поражения. Не думали ли вы когда-нибудь: «Возможно, я могу жить без тенниса и просто наслаждаться жизнью»?

– Ага… Думаю, было бы странно, если бы я об этом не думала. Но сейчас у меня ещё много… не целей, а вещей, которые я хочу попробовать достичь. Пока у меня еще есть возможность это сделать, я хочу ею воспользоваться. Хотя я очень расстраиваюсь, когда проигрываю, но, я думаю, что это говорит во мне моя натура, которая любит соревноваться. Это также синдром младшей сестры. Да, ни один человек не хочет испытывать такое много раз в год, но теннисисты все немного сумасшедшие, так что…



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