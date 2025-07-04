Брайтон собирается перехватить главную трансферную цель Милана на лето

"Брайтон" собирается перехватить главную цель "Милана" на летнее трансферное веко.

Как сообщил журналист Николо Скира, после того, как "чайки" сделали предложение "Брюгге" в размере 20 миллионов евро с учетом бонусов по левому защитнику Максиму Де Кейперу, футболист готов согласиться на переезд в Англию.

Отмечается, что 24-летний бельгиец ждал "Милан", который находится в поиске потенциальной замены для Тео Эрнандеса, что уже вскоре должен присоединиться к "Аль-Хилялю". Между "россонери" и представителями Де Кейпера уже есть принципиальная договоренность относительно условий личного контракта до 2029 года с опцией продления на еще один сезон.

Несмотря на это, "Брюгге" дал зеленый свет "Брайтону" на согласование трансфера, потому что предложение "Милана" на 14 миллионов евро значительно ниже предложения "чаек", и теперь у итальянского клуба есть другие приоритеты.

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В прошлом сезоне Максим Де Кейпер забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 54 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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