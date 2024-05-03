Рогер Шмидт стал одним из главных претендентов на пост главного тренера Баварии

Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль

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После того, как Хаби Алонсо, Себастьян Генесс и Ральф Рангник решили остаться в своих командах, руководство "Баварии" вынуждено искать другого кандидата, который мог бы возглавить их клуб.

Так, среди главных претендентов на пост менеджера мюнхенцев стал Рогер Шмидт из "Бенфики". Бывший тренер "Байера" и "Зальцбурга" имеет контракт до 2026 года и отступные в размере 30 миллионов евро, но португальцы не совсем им довольны, поэтому получить его будет не сложно. Шмидта уже обсуждали в "Баварии" ранее, но он никогда не был одним из главных кандидатов, впрочем сейчас он находится высоко в списке.

Добавим, что Рогер Шмидт вместе с "Бенфикой" выигрывал Примейру и Суперкубок Португалии в прошлом году.

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