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Футбол

Греция еще больше оторвалась от Украины, а Италия и Германия гарантировали себе дополнительные места в ЛЧ: обновленная таблица коэффициентов УЕФА

В континентальных соревнованиях настала пора решающих стадий.

По итогам первых матчей 1/2 финала еврокубков сезона-2023 /24 Украина занимает 18 место в таблице коэффициентов УЕФА. На этой неделе от нашей ассоциации еще раз увеличила свой отрыв Греция, у которой остался один представитель в Лиге конференций — Олимпиакос.

Зато Украина последний клуб потеряла еще в феврале, когда донецкий Шахтер вылетел в раунде плей-офф Лиги Европы от французского Марселя. Напомним, в начале сезона у Украины было 5 клубов в еврокубках, однако киевское Динамо, Днепр-1 и полтавская Ворскла прекратили выступления еще на стадии квалификации, а луганская Заря не смогла преодолеть групповой этап ЛК.

  • Украина потеряла одно место в квоте представительства в еврокубках

    • Лучший показатель сезона пока Италия, у которой осталось 3 команды в континентальных соревнованиях: Аталанта, Рома, (ЛЕ) и Фиорентина (ЛК). Второе промежуточное место в текущей еврокампании уже обеспечила себе Германия. Отметим, что две лучшие ассоциации по итогам сезона-2023/24 гарантированно получат по одному дополнительному пропуску в следующую Лигу чемпионов.

    Таблица коэффициентов УЕФА

    # Страна 19/20 20/21 21/22 22 /23 23/24 Общ. Кол-во
    клубов 1 Англия 18,571 24,357 21,000 23,000 17,375 104,303 1/8 2 Италия
    14,928 16,285 15,714 22,357 19,857 89,141 3/7 3 Испания 18,928 19,500 18,428 16,571 15,437 88,84 ,214 16,214 17,125 18,642 85,909 3/7 5 Франция 11,666 7,916 18,416 12,583 16,250 66,831 2/6 6 &nbsp ;Нидерланды
    9,400 9,200 19,200 13,500 10,000 61,300 0/5 7 Португалия 10,300 9,600 12,916 12,500 6 7,600 6,000 6,600 14,200 14,200 48,600 1/5 9 Турция 5,000 3,100 6,700 11,800 12,000 38,600 0/4 10 Чехия
    2,500 6,600 6,700 6,750 13,500 36,050 0/4 11 Шотландия
    9,750 8,500 7,900 3,500 6,400 36,050 0/5 12 Швейцария
    6,400 5,125 7,750 8,500 5,200 32,975 ,700 10,400 4,900 4,800 32,600 0/5 14 Норвегия 3,750 6,500 7,625 5,750 8,000 31,625 0/4 15 Дания
    5,125 4,125 7,800 5,900 8,500 31,450 0/4 16 Израиль 2,30 31,125 0/4 17 Греция 4,900 5,100 8,000 2,125 10,400 30,525 1/5 18  Украина 7,200 6,800 4,200 5,700 4,100 28,000 0/5 19  Сербия
    6,000 5,500 9,500 5,375 1,400 27,775 0/5 Клубный рейтинг коэффициентов для национальных ассоциаций рассчитывается на основе результатов всех клубов конкретной ассоциации в Лиге чемпионов (ЛЧ), Лиге Европы (ЛЕ) и Лиге конференций (ЛЕ). Рейтинг определяет количество мест для каждой ассоциации (страны) на предстоящие еврокубковые сезоны.

    Система начисления баллов

    Очки начисляются по следующей схеме:

  • победа в матче группового этапа и выше — 2 очка;
  • победа в матче квалификации и плей-офф квалификации — 1 очко;
  • ничья в матче группового этапа и выше – 1 очко;
  • ничья в матче квалификации и плей-офф квалификации — 0,5 очка;
  • бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;
  • бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) – 4 очка;
  • первое место в группе (ЛЕ) – 4 очка;
  • второе место в группе (ЛЕ) – 2 очка;
  • первое место в группе (ЛК) — 2 очка;
  • второе место в группе (ЛК) — 1 очко;
  • выход в 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;
  • выход в 1/2 финала и финала (ЛК) — дополнительно по 1 очку.

    • Дополнительно

    1. Результаты серий пенальти не влияют на подсчет.
    2. Для матчей плей-офф, которые сначала планировались в обычном формате, а затем были сокращены до одного матча, начисление очков изменяется следующим образом: три очка за победу (в основное и дополнительное время);
    3. два очка каждой команде в случае ничьей (после основного и дополнительного времени);
    4. одно очко за поражение (в основное или дополнительное время).

      5. Расчет коэффициента

      Коэффициент является суммой среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов конкретной ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих 4 сезонов. В случае равенства коэффициентов выше место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

      Рейтинг обновляется после каждого раунда клубных соревнований УЕФА.

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