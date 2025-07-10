Разгром «Реала» от «ПСЖ»: что пошло не так

Со счётом 0:4 мадридский «Реал» проиграл парижскому «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира. Как сообщает Womo со ссылкой на УНИАН, игра стала настоящим унижением для испанского гранда, а результат — следствием тотального преимущества французов практически во всех аспектах. Команда Луиса Энрике показала класс, эффективность и психологическую устойчивость, тогда как подопечные Хаби Алонсо выглядели беззубо, неорганизованно и беспомощно. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Полный контроль со стороны «ПСЖ»: цифры не врут

Владение мячом — один из ключевых показателей в этой встрече. «ПСЖ» контролировал мяч 68% времени, испанцы — лишь 32%. Казалось бы, «Реал» пытался играть через фланги, выполнив вдвое больше навесов, чем соперник (20 против 12), но лишь один (!) из них оказался точным. Это подчёркивает неактуальность такого подхода: у «ПСЖ» точными были 5 из 12 кроссов — 42%, у «Реала» — только 5%.

Кадровые потери и ошибки в центре поля

Аналитики и болельщики сразу же обратили внимание на кадровые проблемы «Реала». Отсутствие Арнольда на фланге обороны вынудило Феде Вальверде закрывать брешь в защите, тогда как его энергии не хватило в центре поля. С его присутствием в полузащите испанцы могли бы перехватывать мяч и развивать атаки. Однако замена оказалась вынужденной и симптоматичной: у Алонсо попросту не было глубины состава.

Марко Асенсио: нужен уход, но с шансом на возвращение

Ещё одним слабым звеном стал Марко Асенсио. Его ошибка на ровном месте привела к потере мяча и опасному моменту у своих ворот. Как отметил один из спортивных обозревателей, Асенсио необходима аренда: «Он не будет расти, сидя на скамейке. Но и в основе ему места сейчас нет».

Дембеле — невидимый герой матч

В противоположном лагере блистал Усман Дембеле. Он не только оформил гол и ассист, но и продемонстрировал фантастическую работу без мяча. Его грамотное перемещение на грани офсайда и участие в прессинге стали ключевыми факторами, обеспечившими атакующую мощь «ПСЖ». «Мбаппе бы не оказался в этих ситуациях — он не участвует в прессинге», — пишут аналитики, сравнивая усилия двух звёзд.

Уверенность Хакими и сдержанная агрессия «ПСЖ»

Психологическая устойчивость парижан тоже поражает. После двух быстрых голов команда не утратила концентрации. В одном из эпизодов Ашраф Хакими остался в атаке даже после потери мяча — и оказался прав. Его уверенность в команде и контроле ситуации позволила ему спокойно читать игру.

Луїс Енріке не поверил в «Реал» и не прогадал

Любопытный штрих: перед матчем Луис Энрике говорил о «чести» играть с «Реалом», однако на деле выбрал агрессивную модель игры и не стал адаптироваться под соперника. «ПСЖ» отдавал мяч «Баварии», «Астон Вилле» и «Арсеналу» в плей-офф ЛЧ, но «Реал» сочли недостойным такой осторожности. Это многое говорит о том, как Энрике оценил потенциальную угрозу со стороны мадридцев — и оказался прав.

Провал «Реала» даже при комфортном сценарии

Сам матч развивался под комфортный сценарий для «Реала»: они играли вторым номером, на контратаках. Но это не спасло. Команда пропустила три гола уже в первом тайме. Во второй половине парижане начали экономить силы и досрочно сняли лидеров, тогда как у Алонсо попросту не было инструментов, чтобы что-то изменить. Даже Мбаппе остался без поддержки: всего 12 касаний за тайм, несмотря на перевес во владении.

Полезный урок для Хаби Алонсо

Важно отметить, что этот разгром стал полезным уроком для Хаби Алонсо. Впервые на посту тренера он получил «живую» картину проблем команды — от отсутствия баланса в составах до нехватки прессинга. Матч против «ПСЖ» показал, что «Реал» остаётся неконкурентоспособным против элитных клубов. Ранее мадридцы уступали «Арсеналу» 1:5 по сумме двух матчей, проигрывали «Барселоне» с разгромом — и снова не смогли предложить ничего нового.

Разгром как шанс: почему 0:4 — это не катастрофа

Алонсо, однако, имеет шанс использовать это поражение как старт для реформ. Он может проанализировать матч, показать футболистам их слабости «по горячим следам» и начать закладывать фундамент изменений. Ведь лучшее время для болезненного урока — это межсезонье.

Финал против «Челси»: останется ли интрига?

Единственный шанс «Челси» — сделать игру максимально закрытой. «ПСЖ» умеет выигрывать матчи без обилия моментов, а лондонцам не хватает бомбардиров, чтобы реализовать редкие шансы. Центр поля «Челси», возможно, и лучше, чем у «Реала», но этого может не хватить. Чтобы выиграть у этой версии «ПСЖ», нужно чудо — команда Энрике сейчас в лучшей форме за всё время.

Напомним, мы также писали о том, как ПСЖ вышел в финал Клубного чемпионата мира.