Без допинга никак. Известный российский боксер дисквалифицирован на 2 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Имам Хатаев

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр чемпионата мира (2023) и один из сильнейших боксеров полутяжелого веса Имам Хатаев (10–0, 9 КО) дисквалифицирован на два года.

Россиянин провалил допинг-тест и попался на употреблении запрещенных препаратов – в крови боксера нашли кломефин (гормон и метаболический модулятор). Об отстранение непобежденного спортсмена сообщили на сайте международного антидопингового агенства (ITA).

Проба была взята 9 апреля 2024 года, поэтому у Хатаева решили отнять последнюю победу. В марте он одолел аргентинца Дурвала Паласиоса единогласным судейским решением.

Срок дисквалификации Имама заканчивается 25 июня 2027 года, у него есть право подать апелляцию.

12 июля был запланирован бой Давида Морреля из Кубы и Имама Хатаева, но теперь этот поединок не состоится. Россиянин занимал седьмое место в рейтинге Всемирного боксерского совета и в случае победы в ближайшем поединке мог улучить свои шансы на титул WBC. Но вместо пояса чемпиона мира россиянин получит дисквалификацию.

Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга

sport.ua