Экс-защитник "Ливерпуля" отреагировал на игру "ПСЖ" на Клубном чемпионате мира.

Джейми Каррагер на своей странице в соцсети X похвалил "ПСЖ" и сказал, что игра футболистов французского клуба похожа на "Барселону" под руководством Пепа Гвардиолы.

"Смотреть на "ПСЖ" — это как смотреть на "Барселону" Пепа! Я не могу сделать им более высокого комплимента", – написал Каррагер.

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Напомним, что "ПСЖ" победили "Реал" в полуфинале Клубного чемпионата и вышли в финал, где встретятся с "Челси". Матч за трофей состоится 13 июля в 22:00 по киевскому времени.

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