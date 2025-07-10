Ральф Шумахер: В Red Bull решили искать новый путь

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор немецкого Sky Sport Ральф Шумахер считает закономерным увольнение Кристиана Хорнера из Red Bull…

Ральф Шумахер: «Карьера Кристиана Хорнера в Red Bull была невероятно успешной, он провёл в команде двадцать лет, выиграл много титулов. Я с большим уважением отношусь к его достижениям, но в последние годы всё осложнили его личные проблемы, из-за которых многие покинули команду, а новых людей Кристиан привлечь не смог. Теперь пришло и его время.

Они больше не могли привлекать или удерживать сильных специалистов, которые просто не хотели приходить из-за Хорнера. Думаю, поэтому в Red Bull приняли такое решение.

Хорнер все реструктурировал, сделал кого-то нового первым номером и смирился с уходом Эдриана Ньюи, поскольку верил, что и без него сможет добиться успеха, но не смог.

Дела в Red Bull шли плохо, Ферстаппен собирался уходить. В Сильверстоуне Макс завоевал поул, благодаря своему мастерству, но машина настолько тяжелая и неудобная в управлении, что в гонке его не было видно. Поэтому акционеры Red Bull решили искать новый путь.

Нельзя забывать, что Red Bull Racing всегда была молодой, симпатичной, немного революционной командой с вечеринками и с совершенно другими, чем сейчас, ценностями. Всё это постепенно было утрачено – у Кристиана Хорнера совсем другой стиль управления».

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