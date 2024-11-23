ВИДЕО. Фьюри рассказал трогательную историю и довел до слез Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

Отец Тайсона Фьюри – Джон Фьюри – встретился с легендарным американцем Майком Тайсоном и рассказал трогательную историю.

Майк внимательно слушал, что рассказывает его собеседник, и в конце разговора не смог сдержать слезы.

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Тайсон Фьюри готовится к поединку с украинским чемпионом Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Смотрите видео разговора с переводом от Sport.ua.

Отец Тайсона Фьюри довел до слез Майка Тайсона историей о сыне

sport.ua