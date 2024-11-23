ВИДЕО. Фьюри рассказал трогательную историю и довел до слез Майка Тайсона

Отец Тайсона Фьюри – Джон Фьюри – встретился с легендарным американцем Майком Тайсоном и рассказал трогательную историю.
Майк внимательно слушал, что рассказывает его собеседник, и в конце разговора не смог сдержать слезы.
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Тайсон Фьюри готовится к поединку с украинским чемпионом Александром Усиком, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Смотрите видео разговора с переводом от Sport.ua.
Отец Тайсона Фьюри довел до слез Майка Тайсона историей о сыне