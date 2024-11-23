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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты: «Калгари» — «Миннесота», «Питтсбург» — «Юта» и другие матчи 23 и 24 ноября

НХЛ, расписание и результаты: «Калгари» — «Миннесота», «Питтсбург» — «Юта» и другие матчи 23 и 24 ноября

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

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23 ноября

21.00 мск. «Филадельфия» — «Чикаго»

24 ноября

00.00. «Калгари» — «Миннесота»

00.00. «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»

02.00. «Флорида» — «Колорадо»

03.00. «Коламбус» — «Каролина»

03.00. «Детройт» — «Бостон»

03.00. «Монреаль» — «Вегас»

03.00. «Нэшвилл» — «Виннипег»

03.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

03.00. «Тампа» — «Даллас»

03.00. «Питтсбург» — «Юта»

03.00. «Оттава» — «Ванкувер»

03.30. «Айлендер» — «Сент-Луис»

04.00. «Сан-Хосе» — «Баффало»

06.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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