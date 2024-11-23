Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
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23 ноября
21.00 мск. «Филадельфия» — «Чикаго»
24 ноября
00.00. «Калгари» — «Миннесота»
00.00. «Лос-Анджелес» — «Сиэтл»
02.00. «Флорида» — «Колорадо»
03.00. «Коламбус» — «Каролина»
03.00. «Детройт» — «Бостон»
03.00. «Монреаль» — «Вегас»
03.00. «Нэшвилл» — «Виннипег»
03.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
03.00. «Тампа» — «Даллас»
03.00. «Питтсбург» — «Юта»
03.00. «Оттава» — «Ванкувер»
03.30. «Айлендер» — «Сент-Луис»
04.00. «Сан-Хосе» — «Баффало»
06.00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25