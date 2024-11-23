Ферстаппен: Мы теряем два уик-энда из-за антикрыла

У Red Bull нет заднего антикрыла с низкой прижимной силой для этапов в Монце и Лас-Вегасе. Команда не стала его делать из-за ограничений бюджета, но Макс Ферстаппен считает, что это решение нуждается в пересмотре.

Макс Ферстаппен: «Мы не стали делать такое антикрыло. У нас его нет с 2022 года, мы не думали, что оно понадобится. Когда бюджет ограничен, вы расставляете приоритеты, и мы их сместили.

Хотелось бы иметь заднее антикрыло с меньшей прижимной силой, или, по крайней мере, другой формы, более эффективное. С другой стороны, выступать с этими правилами остался всего один год, и я не знаю, есть ли смысл его делать. Но мне кажется, что из-за этого мы теряем два гоночных уик-энда, в которых слишком много уступаем соперникам.

Где мы теряем? В поворотах и на прямых. Мы знаем, что с нашим крылом теряется максимальная скорость, особенно при открытой DRS. Кроме того, это осложняет работу с резиной, которую становится сложнее вывести в рабочий режим.

В квалификации мы сделали всё, что могли, добиться большего результата, чем пятое место, было невозможно. Нам немного повезло, что Льюис не проехал быстрого круга в финале, иначе я был бы P6. Я думаю, мы действительно максимально использовали всё, что у нас есть. Но посмотрим, как всё сложится завтра. Квалификация важна, но гонка важнее».

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