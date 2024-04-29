Боттас: Если хорошо проведём все сессии, то всё получится

В Sauber прогнозируют, что предстоящий Гран При Майами пройдёт по захватывающему сценарию, и обещают болельщикам, что сделают всё возможное, чтобы наконец-то заработать первые в сезоне очки.

Валттери Боттас: «Я очень рад, что мы вновь будем гоняться в Майами – на трассе, которая мне нравится, и в прошлом мне удавалось показывать там неплохие результаты.

Хотя предыдущий уик-энд сложился не так, как мы планировали, новый формат спринта вполне устроил и меня, и команду. В субботу мы с напарником были близки к тому, чтобы заработать очки, и в целом мы движемся в правильном направлении.

Если продолжим прогрессировать такими темпами, я надеюсь, что мы вновь сможем бороться за очки, и я не исключаю, что на этот раз нам повезёт больше. В этот уик-энд возможность что-то заработать нам предоставится дважды, и если мы хорошо проведём все сессии, у нас всё получится.

Когда соперничество настолько острое, что даже минимальные улучшения или небольшие ошибки могут заметно отражаться на результатах, важно в полной мере использовать любые возможности. При этом мы знаем, что соперники тоже упорно трудятся и стремятся повысить скорость своих машин.

Вся наша команда нацелена на борьбу за очки, и мы надеемся, что вернёмся из Майами не с пустыми руками».

Гуаньюй Чжоу: «Предыдущая гонка оставила удивительные воспоминания. В тот уик-энд нас очень тепло принимали, мы чувствовали всеобщую любовь, и вряд ли такие впечатление повторятся где-то ещё. Но энергию, полученную нами в Китае, постараемся применить на следующем этапе сезона.

Я предвкушаю гонку в Майами – в этом городе очень оживлённая атмосфера, а трасса там сложная и интересная одновременно. Совсем недавно я довольно эффективно поработал на симуляторе на базе в Хинвиле, готовясь к предстоящей гонке.

На нескольких последних этапах мы отмечаем позитивные сдвиги в работе машины, это относится и к её эффективности, и к темпу. Похоже, что внедрённые командой технические обновления показали себя так, как и ожидалось.

На предыдущем этапе в спринте мы были близки к тому, чтобы заработать очки, поэтому я вновь полон решимости максимально выложиться в обеих гонках уик-энда, чтобы вместе с командой бороться за очки».

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