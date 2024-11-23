Алькала-де-Энарес (М15). Белобородько выиграл третий парный титул ITF подряд

Украинский теннисист Илья Белобородько стал чемпионом соревнований ITF M15 в Испании



В финале соревнований в Алькала-де-Энарес украинец и его напарник Ян Йермар, посеянные под первым номером, обыграли четвертых сеяных испанскую пару Алехандро Гарсия Карвахаль/Марио Мансилья Диас – 5:7, 6:3, 10-8. Белобородько и Йермар пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки, проиграли один гейм на своей подаче и сделали один брейк.

Путь к титулу:

R1: Даниэль Лара Сальмерон/Асьер Менезес Перни (Испания) 6:0, 6:2

QF: Серхио Кальехон Эрнандо/Рохер Паскуаль Ферра (Испания) 6:3, 7:6(3)

SF: Пьер Делаж/Николя Тепмак (Франция) 6:2, 6:3

FR: Алехандро Гарсия Карвахаль/Марио Мансилья Диас (Испания, 4) 5:7, 6:3, 10-8

Илья Белобородько и Ян Йермар за последний месяц выиграли 11 матчей подряд и завоевали свой третий совместный титул. Ранее теннисисты стали чемпионами на двух турнирах аналогичной категории в Сабольчсвересмарте (Венгрия).

Победа на испанском турнире принесла 23-летнему украинцу 465 евро призовых и 15 очков в парный рейтинг АТР. Всего в карьере Белобородько это был 11 финальный поединок в парном разряде и восьмой чемпионский трофей.

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