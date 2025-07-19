Алекс Элбон: Мы подводим сами себя

Команда Williams весьма бодро начала сезон, в первых восьми гонках заработав 54 очка, что позволило ей подняться на 5-е место в Кубке конструкторов, и на тот момент у неё было в два с лишним раза больше очков, чем у Haas, занимавшей тогда шестую строчку.

Машина FW47 в среднем была пятой по скорости, Алекс Элбон шесть раз проходил в финал квалификации, Карлос Сайнс – пять. По субботам гонщики Williams показывали результаты, составлявшие примерно 100,7-100,9% по отношению к времени поул-позиций – опять же, в среднем.

Но в четырёх следующих гонках им удалось заработать всего пять очков, при этом отставание от времени поула увеличилось до 101,0-101,8%, и до финала квалификации за это время Элбон добрался только один раз, а Сайнс – ни одного.

Как пишет издание The Race, если пытаться выделить какую-то одну причину такого рода перемен, то это было введение более строгих требований к контролю жёсткости передних крыльев. Хотя понятно, что это только один из факторов, а в реальности их явно больше. В том числе надо упомянуть ошибки при выборе тактики, а также проблемы с технической надёжностью.

Порой гонщикам по ходу квалификаций не удавалось нормально прогреть шины, в Гран При Канады и Австрии команде мешали сложности, связанные с перегревом тормозов, и в этих же гонках Алекс Элбон не добрался до финиша из-за неисправности системы охлаждения двигателя.

Вот как он прокомментировал происходящее на этой стадии сезона: «Наша машина становится быстрее, и мы должны гарантировать, что сможем эффективно использовать её потенциал. Разумеется, мы немного отстаём от других в плане внедрения технических новинок, однако мы всё-таки должны хотя бы одной машиной проходить в финал квалификации, а, возможно, и двумя.

Во многих отношениях у нас ощущения, что мы подводим сами себя. Мы постоянно анализируем происходящее, мы одни из самых самокритично настроенных людей в Формуле 1 и действительно стараемся добиться улучшений в ряде областей…»

По словам Карлоса Сайнса, его напарника, в начале сезона скорость машины FW47 даже превышала ожидания команды, и в какой-то момент в Williams считали, что смогут побороться за 7-е или 8-е места личного зачёта, однако оказалось, что команда к этому не вполне готова.

«Когда у команды появляется более конкурентоспособная машина, всё это подвергает более высоким нагрузкам весь комплекс наших подходов и методов работы, – считает Карлос. – Машина в этом году порой позволяет бороться с Red Bull, Mercedes, даже Ferrari, однако при этом выявляются не только проблемы с надёжностью, но также в области тактики и вообще в том, как мы строим работу по ходу уик-энда.

Всё это даёт возможность уже сейчас разобраться во многих вещах, с которыми мы можем столкнуться в следующем году, когда у нас будет более конкурентоспособная машина. Но поскольку она уже сейчас намного более эффективна, мы заранее получили возможность понять, что именно необходимо улучшить…

Это стало для команды отличным испытанием, хотя и болезненным, потому что, хотя машина позволяет зарабатывать очки почти в каждый уик-энд, при этом мы продолжаем выявлять различные моменты, которые, вероятно, не позволили заработать все очки, на которые мы могли претендовать.

Но такова траектория, по которой мы сейчас движемся. Мы подвергаем всю систему нагрузкам, чтобы точно выяснить, на что направить общие усилия, чтобы выйти на более высокий уровень».

Поскольку в Williams прекратили модернизировать машину, нацелив все усилия на подготовку к 2026 году, то есть риск, что команда не сможет удержаться на 5-м месте Кубка конструкторов. В частности, у Sauber всего на 18 очков меньше, и на четырёх предыдущих этапах швейцарская команда заработала на 30 очков больше, чем Williams. Aston Martin и Racing Bulls тоже не так уж далеко позади.

Гонщики британской команды в ожидании последнего комплекса обновлений, который должен появиться на их машинах, хотя, по словам Сайнса, он был разработан давно на основе информации, собранной ещё на предсезонных тестах и нескольких первых гонках сезона.

Но даже если новинки позволят немного прибавить, нет гарантий, что Williams сможет удержаться на пятом месте командного зачёта. В условиях всё возрастающей конкуренции возможные слабости проявляются более явно и приводят к более серьёзным последствиям. И дело тут не всегда в эффективности машины, но в правильности подходов к работе в целом – впрочем, в команде это понимают и стараются добиться улучшений во всех этих областях.

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