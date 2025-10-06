Лео Турини: Так продолжаться больше не может

Неудачи Ferrari в этом сезоне становятся закономерностью, а на фоне успехов других команд они ещё больше расстраивают болельщиков Скудерии. После Гран При Сингапура их общее мнение выразил Лео Турини, ветеран итальянской гоночной журналистики…

Чтобы понять состояние умов среднестатистических болельщиков Ferrari, предлагаю предпринять экскурс в недалёкое прошлое. Начнём со статистики.

В 2025 году на голландском этапе сезона Ferrari заработала 40 очков, Mercedes – 89, Red Bull – 96, а McLaren – 91.

Вам нужны другие примеры?

Заглянем в прошлое. Два года назад, в 2023-м, в течение всего сезона доминировала команда Red Bull Racing, однако Скудерии всё-таки удалось использовать единственный шанс, предложенный судьбой. Мы помним, что в тот вечер происходило в Сингапуре на залитой светом прожекторов трассе, даже если у неё объективно абсурдная конфигурация.

Тогда гонку выиграл Карлос Сайнс, и это был первый успех, которого Ferrari добилась после того, как гоночный департамент в Маранелло возглавил Фредерик Вассёр.

С тех пор прошло два года. И мы видим, что Льюис Хэмилтон из-за проблемы с тормозами с трудом добрался до финиша ничем не примечательной гонки, тогда как Шарль Леклер пытался бороться и хоть что-то предпринять, чтобы выбраться из чёрной дыры кризиса, из которой, похоже, выхода нет.

К этому стоит добавить, что с того момента, когда стало ясно, что в 2025 году Скудерии опять не удастся выиграть чемпионат, нам твердят, что целью всё-таки остаётся 2-е место в командном зачёте.

И вот, пожалуйста: в Сингапуре не только McLaren отпраздновала победу в Кубке конструкторов, но и Mercedes обскакала бедного «гарцующего жеребца».

Джордж Расселл выступил очень уверенно, а наш Гарри Поттер, он же Кими Антонелли, продолжает набираться опыта. Макс Ферстаппен был готов извлечь выгоду из семейных разборок между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и тоже не подкачал.

В любом случае надо поздравить Андреа Стелла с очередным Кубком конструкторов, десятым для McLaren, и пожелать успешно разрулить следующие неизбежные конфликты между Ландо и Оскаром.

Приходится признать, что такой команде Ferrari не под силу продолжать славные традиции. А хуже всего вот что: прошло несколько недель после того, как было подтверждено, что Вассёр остаётся на посту руководителя Скудерии, однако вообще нет ощущения, что нынешнее положение вещей может измениться, что команда своими выступлениями в состоянии восстановить наше доверие.

Хэмилтон и Леклер не скрывают разочарования, а это очень плохой признак. К этому больше нечего добавить.

Если коротко, Ferrari не должна позволять себе смириться с происходящим. В том числе и потому, что ситуация по-своему парадоксальная: такой популярности в глобальном масштабе у Формулы 1 ещё никогда не было, а самый знаменитый в мире бренд медленно и печально откатывается всё дальше. Так продолжаться больше не может.

