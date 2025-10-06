Итаума выбрал неожиданную страну, где хочет провести боксерский поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Талантливый британский супертяжеловес Мозес Итаума выразил желание провести бой в Нигерии.

«Конечно — хочу провести бой в Нигерии, это моя главная цель. Увидев, как меня принимают в Нигерии, чувствую, что это мои люди. Эта идея обсуждается давно, но теперь, кажется, мы на финальной стадии ее воплощения», — сказал британец.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua