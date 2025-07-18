Даяна Ястремская вышла в полуфинал Гамбурга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает уверенное выступление на турнире WTA в Гамбурге. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Венгрии Далму Гальфи и тем самым обеспечила себе выход в полуфинал. Встреча выдалась напряженной, но Ястремская продемонстрировала характер и тактическую зрелость, благодаря чему в решающие моменты оказалась сильнее соперницы. Для Даяны это важный успех, который повышает её позиции в рейтинге WTA и даёт шанс побороться за титул. Матч стал ярким подтверждением того, что украинка возвращает себе былую форму и готова к новым высотам. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ключевые показатели матча Ястремская — Гальфи

Обе спортсменки показали достойный уровень игры, но именно Даяна сумела сохранить стабильность на протяжении всего поединка. Приведем основные цифры из статистики:

Эйсы: Гальфи — 5, Ястремская — 0.

Двойные ошибки: Гальфи — 9, Ястремская — 4.

Первая подача: Гальфи — 63%, Ястремская — 60%.

Процент выигранных очков на первой подаче: Гальфи — 61%, Ястремская — 65%.

Процент выигранных очков на второй подаче: Гальфи — 48%, Ястремская — 42%.

Брейк-поинты: Гальфи реализовала 6 из 17, Ястремская — 7 из 13.

Особенно стоит отметить, что Ястремская выиграла тай-брейк и набрала на 6 очков больше соперницы (103 против 97). Именно это преимущество позволило ей взять верх в ключевых геймах.

Как развивался матч: важные моменты

Матч продолжался более двух часов и проходил в напряженной борьбе. В первом сете обе спортсменки держали равновесие, но Ястремская сумела реализовать важные брейк-поинты, благодаря чему выиграла партию. Второй сет также проходил на равных, с постоянными обменами брейками и геймами. Однако решающим стал тай-брейк, в котором Даяна показала хладнокровие и выиграла с уверенным счетом.

Примечательно, что максимальная серия выигранных очков у Ястремской составила 6 подряд, в то время как у Гальфи — 7. Тем не менее, украинка лучше действовала на приеме, что подтверждает статистика: у обеих теннисисток по 47 очков на приеме, но именно Даяна использовала их эффективнее.

Физическая форма и тактические решения

Несмотря на ноль эйсов за матч, Ястремская компенсировала это качеством первой подачи и умением работать в розыгрышах. Процент выигранных очков на первой подаче у нее оказался выше, чем у соперницы — 65% против 61%. Также важно отметить меньшее количество двойных ошибок — 4 против 9 у Гальфи, что сыграло свою роль в сохранении концентрации в ключевые моменты.

Визуально украинская теннисистка выглядела собранной и выносливой, даже несмотря на затяжные геймы. Тактические решения — варьирование глубины ударов, работа у сетки и вовремя сыгранные укороченные мячи — позволили ей держать инициативу в большинстве обменов.

Что ждет Ястремскую в полуфинале

Благодаря победе над Гальфи Даяна Ястремская впервые за последние месяцы выходит в полуфинал WTA-турнира. Следующей соперницей украинской спортсменки станет одна из сеяных теннисисток, имя которой будет оглашено по итогам второго четвертьфинала. Для Даяны этот матч станет возможностью подтвердить свою готовность бороться за титул и набрать ценные рейтинговые очки.

Фанаты и эксперты отмечают, что форма Ястремской постепенно стабилизируется, а её игровые кондиции близки к оптимальным. Если украинке в полуфинале удастся показать ту же концентрацию и уверенность, шансы выйти в финал значительно зростуть.

Напомним, мы также писали о том, что Анастасия Соболева вышла в полуфинал ITF.