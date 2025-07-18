Новичок Атлетико Мадрид: Это было одной из моих мечт – играть за этот клуб

Новый полузащитник мадридского "Атлетико" Тьяго Альмада поделился своими эмоциями от подписания контракта с клубом.

"Перейти в "Атлетико" было одной из моих мечт — я мечтал об этом, и, благодаря Богу, я здесь. За этим стоит много работы и усилий, поэтому я очень счастлив.

Все мы знаем, что такое "Атлетико" — один из крупнейших клубов в мире, поэтому здесь нечего добавить. Я очень общительный и харизматичный. На поле я буду отдавать все для своих партнеров по команде.

Из того, что я видел по телевизору, болельщики "Атлетико" кажутся невероятными. Я не могу дождаться, чтобы сыграть, увидеть болельщиков и лучше их узнать. Это была моя мечта, и я буду защищать эту футболку, как будто это мой последний матч", — сказал футболист.